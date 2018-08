"Schütze feuerte 8 Kugeln ab – und flüchtete"

Nächtliche Schießerei in Wien: Gestern um 21.05 Uhr peitschen acht Schüsse durch Favoriten - "heute.at" berichtete.

Umfrage Fühlen Sie sich in Wien sicher? Ja, grundsätzlich schon. 16 % 16 % Zu manchen Zeiten/in manchen Bezirken nicht. 26 % 26 % Nein, ich fühle mich nicht sicher. 58 % 58 % Insgesamt 26243 Teilnehmer

Ein "Heute"-Leser wird zum wichtigsten Zeugen einer mysteriösen Bluttat: An einer roten Ampel in der Leibnitzgasse

(Ecke Davidgasse) springt ein Mann aus seinem roten Kombi, läuft zu einem silbernen Audi A4 und reißt die Türe auf.

Dann eröffnet er das Feuer, trifft einen 27-Jährigen am Bein, in der Hüfte und der Schulter. Der Tschetschene sackt blutend am Fahrersitz zusammen.

Adem K. (39) sieht auf dem Rücksitz des Täter-Autos eine wild gestikulierende Frau. "Sie war sehr nervös und hat mir gedeutet,

ich solle zurückschieben."

Schütze auf der Flucht

In der Sekunde nützt der Schütze den Fluchtweg und braust davon. Augenzeugen holen Polizei und Rettung. Mit Blaulicht wird der Getroffene ins Spital gebracht.

Zu Redaktionsschluss schwebte der Mann in Lebensgefahr – und der Schütze war auf der Flucht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(coi)