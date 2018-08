Schlafende Fahrgäste in Wiener U4 bestohlen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling und der AFA (Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug) führten am Samstag um 2.30 Uhr in der Nacht einen Diebstahl-Schwerpunkt in der Wiener Nacht-U-Bahn U4 durch. Dabei stießen sich auch auf zwei gesuchte Männer, denen bisher rund elf Diebstähle zugeordnet werden konnten.

Der 35- Jährige und sein 27-jähriger Komplize spezialisierten sich offenbar auf schlafende Fahrgäste, denen sie in den frühen Morgenstunden Bargeld und Mobiltelefone gestohlen haben sollen. Die Gesamtschadenssumme beträgt rund 5.000 Euro. Die Männer befinden sich nun in Haft.

(lok)