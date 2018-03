Schüler verletzt Lehrer durch Pfefferspray-Attacke

Am Montag (05.03.2018) gegen 16 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Straßergasse gerufen. In einem Klassenzimmer einer Schule hatte ein 16-jähriger Schüler mit einem Pfefferspray hantiert und einen Sprühstoß abgegeben.

Durch das Reizgas wurden zwei Lehrer und sieben Schülerinnen und Schüler verletzt. Sie mussten von der Wiener Berufsrettung versorgt werden – alle wurden später in häusliche Pflege entlassen.

Der Tatverdächtige hatte das Pfefferspray von seiner Sitznachbarin, einer 15-jährigen Schülerin, erhalten. Diese hatte ihn von ihrer Großmutterwiederum geschenkt bekommen. Die Schülerin und die Großmutter wurden nach den Bestimmungen des Waffengesetzes, der 16-Jährige sowohl nach dem Waffengesetz als auch wegen fährlässiger Körperverletzung angezeigt.

