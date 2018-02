Schuldspruch für "TV-Legende" und Ex-Polizist

Über einen äußerst kuriosen Fall musste ein Schöffensenat am Landesgericht am Freitag entscheiden. Ein ehemaliger ranghoher Polizeibeamter, der seinen Job schon vor einigen Jahren aufgrund seines mehrmaligen Fehlverhaltens abgeben musste, wurde zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Der Polizist hatte sich an einem Bauprojekt beteiligt, durch das er mehrere Hunderttausend Euro verloren hatte. Die Schuld daran gibt er einem serbischen Bauunternehmer. Durch einen heimischen C-Prominenten, der aufgrund des gescheiterten Projektes ebenso 440.000 Euro Verlust beklagt, hatte er daraufhin den Kontakt zu einem anderen gebürtigen Serben erhalten. Dieser wiederum soll einen skurrilen Plan vorgeschlagen haben, um von dem Bauunternehmer das Geld wieder zurückzuholen.

Nicht ganz ausgeklügelter Plan

Der Serbe behauptete, dass er in seiner Heimat mit einem General verwandt sei, der dafür sorgen könne, dass der Bauherr festgenommen und so lange eingesperrt würde, bis er ihnen das abgeknöpfte Geld zurückbezahlt.

Vor Gericht behauptete der ehemalige Polizeibeamte, dass er sich an dem Plan niemals beteiligen hätte wollen, denn die Idee sei "purer Schwachsinn". Das habe er seinen Partnern auch so gesagt: "Das kann nie funktionieren." Der Promi, der durch die Teilnahme an einem von einem heimischen Privatsender ausgestrahlten TV-Projekt kurzzeitig Bekanntheit erlange, hatte ebenfalls sein Mitwissen abgestritten: "Ich weiß noch immer nicht, was ich hier tu'", versuchte er Richterin Helene Gnida weiszumachen. Allerdings widersprach sich die selbsternannte "TV-Legende" (Anm.: Von Journalisten wolle er so bezeichnet werden, da seine Identität aus medienrechtlichen Gründen nicht preisgegeben werden darf) mit dieser Aussage selbst. Im Zuge der polizeilichen Vernehmungen hatte er vorab nämlich sowohl sich selbst, als auch die beiden anderen Angeklagten belastet.

Trio für schuldig erklärt

Alle drei Beteiligten – der Ex-Polizist, der Serbe und der C-Promi – wurden vom Gericht wegen versuchter Bestechung, versuchter Freiheitsentziehung und versuchter Nötigung schuldig gesprochen, obwohl das äußerst zweifelhafte Vorhaben nie auch nur ansatzweise umgesetzt wurde. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig. Der Serbe, der schon mehrfach vorbestraft ist, bekam zwei Jahre unbedingt, genauso wie der Ex-Polizist. Die selbsternannte "TV-Legende" wurde aufgrund ihrer bisherigen Unbescholtenheit zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)