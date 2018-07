Zwei Verletzte nach Attacke in Stiegenhaus

Großeinsatz am Freitag für die Wiener Polizei in Simmering: Die Beamten wurden gegen 19.20 Uhr alarmiert, nachdem mehrere Zeugen aus einem Wohnhaus an der Simmeringer Hauptstraße einen Schuss gehört hatten.

Aufgrund der unklaren Gefahrenlage wurde eine größere Zahl an Polizeikräften für diesen Einsatz abgestellt. Im Stiegenhaus trafen die einschreitenden Beamten auf zwei verletzte aber ansprechbare Männer (23, 38). Diese gaben an, kurz zuvor von einem Täter angegriffen worden zu sein. Hierbei soll auch ein Schuss aus einer Gaspistole gefallen sein. Danach sei der Täter geflüchtet.

Beide Männer wohnen in dem Wohnbau, laut Opferangaben war ihnen der Täter bekannt, er soll ebenfalls dort wohnen. Bei einer Durchsuchung der betroffenen Wohnungen konnte aber niemand angetroffen werden.

Patronenhülse sichergestellt

Der Rettungsdienst brachte beide Opfer mit nicht lebensgefährlichen Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Aufgrund der hohen Zahl an Schaulustigen musste die Simmeringer Hauptstraße bis zur Beendigung des Polizeieinsatzes gesperrt werden. Eine Patronenhülse wurde sichergestellt.

In der Nacht konnte der Beschuldigte (26) bei dem Wohnhaus angetroffen werden. Bei einer sofortigen Vernehmung bestritt der Mann jegliche Tatbeteiligung. Er wird auf freiem Fuße als Beschuldigter wegen zweifacher Körperverletzung geführt.

(red)