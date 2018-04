Schutzgeld-Ring bot "Securitydienste" an!

Der 23-jährige Kopf der Bande hatte schon längere Zeit in Ottakring dutzende Lokalbesitzer erpresst und bis hin zu körperlichen Konsequenzen bedroht, wenn diese die "Securitydienste" nicht in Anspruch nehmen wollten.

Die meisten "Kunden" zahlten brav und in bar, bis schließlich am 13. April bei einer solchen Schutzgeldübergabe die Handschellen klickten. In weiterer Folge wurden auch die drei jüngeren Mitglieder des Tschetschenen-Clans festgenommen.

Zudem konnten dem "Boss" und einem seiner "Soldaten" ein Überfall auf einen Juwelier am 13. Dezember des Vorjahres nachgewiesen werden. Dazu zeigen sich die Tatverdächtigen geständig, bestreiten aber allesamt die Schutzgelderpressungen.

(wapo)