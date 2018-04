Schwerpunkt-Aktionen gegen Bettelei in Wien

Insgesamt fünf Schwerpunkt-Aktionen gegen Bettelei, die jeweils mehrere Stunden dauerten, führte die Gruppe Sofortmaßnahmen in der Osterwoche durch. Rechtzeitig zu Beginn der Tourismus-Saison nahmen Polizeibeamte gemeinsam mit Vertretern der Magistratischen Bezirksämter, Kollegen der MA 6 und sowie den Wiener Linien die bekannten Einkaufsstraßen Mariahilfer Straße, Kärntner Straße, Graben und Kohlmarkt sowie Stationen entlang der U-Bahn-Linien U3, U4 und U6 genau unter die Lupe.

Umfrage Nerven Sie Bettler in Wien? Wenn sie nicht aufdringlich sind, nicht.

Nein, warum auch? Meistens gebe ich ihnen etwas.

Ja und wie!

Manchmal.

Keine Ahnung. Noch nie einen gesehen.

Das Fazit: Fünf Bettler (Männer und Frauen) wurden festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und müssen nun eine Ersatz-Freiheitsstrafe antreten, da sie mehrere Verwaltungsstrafen nicht bezahlt hatten. Zudem wurden 34 Strafverfügungen in der Höhe von 80 bis 560 Euro wegen Übertretungen wie etwa Verstellen von Fluchtwegen, Musizieren in U-Bahn-Zügen sowie aggressives Betteln durch den Magistrat gleich vor Ort ausgehändigt.

Bettler stammen aus Südost-Europa

Bei den kontrollierten Bettlern handelte es sich ausschließlich um Bürger aus dem südöstlichen beziehungsweise östlichen EU-Raum (Slowenien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien), die in Österreich keine Meldeadresse vorweisen konnten.

Der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, Walter Hillerer, will die Schwerpunkt-Überprüfungen weiter durchführen: "Die Kontrolltätigkeit der Bettelei in Wien in Verbindung mit rascher und effizienter Abstrafung wird fortgesetzt, um eine nachhaltige Verbesserung der Situation zu bewirken." Falls es Beobachtungen gibt, dass die Bettler-Szene aufgrund der verstärkten Kontrollen auf andere Straßenzüge ausweicht, soll auch hier kontrolliert werden, heißt es aus dem Büro der Gruppe Sofortmaßnahmen.

