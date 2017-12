Serien-Ladendiebe und Autolenker festgenommen

Am Samstag kurz vor 12 Uhr führten Beamte der Landesverkehrsabteilung routinemäßige Verkehrskontrollen in Wien-Liesing durch. Dabei konnte ein Pkw angehalten werden, in dem sich neben dem 36-jährigen Lenker noch dessen 24-jähriger Beifahrer befand. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen ein fremdenrechtliches Aufenthaltsverbot in Österreich besteht.

Gegen den 24-Jährigen bestand ein europäischer Haftbefehl. Bei einer amtsärztlichen Untersuchung wurde zudem festgestellt, dass der Fahrzeuglenker durch Suchtgift beeinträchtigt war. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er keinen besitzt. Beide Männer wurden festgenommen.

Serien-Ladendiebe ertappt

Nur kurze Zeit später, um 13:20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Favoritenstraße in Wien-Favoriten gerufen, weil der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes dort zwei mutmaßliche Ladendiebe festgehalten hatte. Sie hatten versucht, Parfums zu stehlen.

Im Zuge polizeilicher Erhebungen und unter Auswertung von Aufzeichnungen von Überwachungskameravideos konnten dem 32-Jährigen und seinem 26-jährigen Komplizen im Zeitraum von 28. September 2017 bis 30. Dezember 2017 insgesamt sieben Diebstähle nachgewiesen werden, bei denen eine Gesamtschadenssumme von 540 Euro entstand. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und gegen beide von der Staatsanwaltschaft Wien die Untersuchungshaft verhängt.

(red)