Serien-Taschendieb in Wien-Landstraße gestellt

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität beobachteten am Dienstag einen verdächtigen Mann in der Landstraßer Hauptstraße in Wien.

Der 68-Jährige bestahl immer wieder Personengruppen. Als er bei einer betagten Frau einen Taschendiebstahl versuchte, nahmen ihn die Polizisten fest. Der Verdächtige soll für mindestens fünf Taschendiebstähle verantwortlich sein. Auch soll er mit gestohlenen Bankomatkarten Geld abgehoben haben.

Der Mann ist in Haft.

(pet)