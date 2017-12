Silvester bringt die nächste Ringsperre

Am Sonntag werden von 11 bis 13 Uhr Tausende Teilnehmer beim 41. internationalen Silvesterlauf am Ring und Franz-Josefs-Kai in Wien erwartet.

Die Teilnehmer bewegen sich über den Kärntner Ring, Opernring, Burgring, Dr. Karl Renner Ring, Universitätsring, Schottenring, Franz Josefs Kai, Stubenring, Parkring, Schubertring und Kärntner Ring.

Verkehrsmaßnahmen

Ab ungefähr 9:45 Uhr heißt es also: Sperre des Rings zwischen Schwarzenbergplatz und Oper. Eine direkte Umleitung über Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, Lothringer Straße, Karlsplatz und Zweierlinie ist vorgesehen.

Von etwa 10.30 bis 13 Uhr werden Ring und Kai laut ÖAMTC abschnittsweise gesperrt bzw. der Verkehr angehalten. Ring- und Kaiquerungen können je nach Rennverlauf auf Anweisung der Polizei passiert werden. Auch bei den Öffis wird es Einschränkungen geben – "Heute" berichtete.

Der ÖAMTC empfiehlt, großräumig über den Gürtel auszuweichen.

Ringsperre auch in der Nacht

Zusätzlich wird die Ringstraße in der Zeit von 31.12.2017 um 20 Uhr bis 1.1.2018 um ungefähr 4 Uhr im Bereich Rathausplatz gesperrt. Hier ist mit einem starken Besucherstrom zum Silvesterpfad zu rechnen. Der Verkehr wird über die Stadiongasse zur Landesgerichtsstraße abgeleitet.

