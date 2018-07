Sima verteilte 14.000 Gratis-Deos an U6-Nutzer

Die U6 soll Fahrgast-freundlicher werden: Wie berichtet, sollen spezielle Fensterfolien und Lüftungskiemen für Frischluftzufuhr rasch Abhilfe gegen den "Backofen U-Bahn" schaffen. Zusätzlich testen die Wiener Linien die älteren, nicht klimatisierten Züge auch Nachrüstung mit Heiz- und Kühlgeräten.

Im Rahmen dieses Cooling-Paketes überraschten Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Wiener Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl heute in der U6-Station Währinger Straße die Fahrgäste mit Gratis-Deos. Insgesamt wurden in den Stationen entlang der U6 über 14.000 Gratis-Deos an die Fahrgäste verteilt. Als "Beleidigung" will Sima die Aktion aber nicht verstehen, vielmehr als Service und um ein wenig Erfrischung in die U-Bahn zu bringen.

Nachrüstung in Testphase

Derzeit sind fast 50 Prozent aller Züge auf der U6 klimatisiert, betonen die Wiener Linien. Im Rahmen eines Pilotprojekts soll nun die Umrüstung der restlichen Fahrzeuge auf neuartige Heiz- und Kühlgeräte getestet werden. Verläuft die mehrmonatige Testphase positiv, sollen die noch nicht klimatisierten Waggone nach und nach mit Klimaanlagen ausgerüstet werden.

Seit Ende April sind die Züge der U6 zudem durchmischt unterwegs: Das heißt jeder Zug hat klimatisierte Wägen mit dabei. Erkennbar sind diese unter anderem an den gelben Haltestangen.

Oberirdische Trasse sorgt für hohe Temperaturen



Da die U6 über weite Strecken oberirdisch oberirdisch fährt – vor allem entlang des Gürtels – heizen sich die Züge in den Sommermonaten auf der Fahrt auf der 17,4 km langen Strecke zwischen Siebenhirten und Floridsdorf besonders stark auf.

(lok)