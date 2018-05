Liebespaar dealte in Wien mit Kokain und Marihuana

Ein 39-Jähriger und seine 38-jährige Lebensgefährtin standen im dringenden Verdacht mit Suchtgift gedealt zu haben.

Im Zuge der Ermittlungen, die mehrere Wochen dauerte, erhärtete sich diese Vermutung dann und das Paar wurde unter Beobachtung gestellt.

Am 3. Mai fuhr der Mann dann mit seinem Auto zu einem 36-Jährigen, von dem seine Lebensgefährtin und er das Suchtgift kauften.

Der 36-Jährige stieg in der Geiereckstraße in Simmering schließlich in den Pkw des 39-Jährigen ein, wo die Übergabe der Drogen stattfand.

Hausdurchsuchungen durchgeführt

Die Polizei nutzte diesen Moment und griff zu. Die zwei Männer wurden noch an Ort und Stelle festgenommen. Danach wurden bei beiden Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Insgesamt konnten bei den Durchsuchungen rund 17 Gramm Kokain, mehrere Gramm Cannabisharz und Marihuana sowie 760 Euro Bargeld sichergestellt werden.

Bei der Hausdurchsuchung des 39-Jährigen konnte auch dessen Lebensgefährtin vorgefunden und festgenommen werden.

