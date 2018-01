18-Jähriger aus Wien nach Ski-Unfall gestorben

Am 29. Dezember war der 18-jährige Schifahrer am Hauser Kaibling gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt – "heute.at" berichtete. Wie jetzt bekannt wurde, ist der junge Wiener in der Christoph-Doppler-Klinik in Salzburg am 9. Jänner 2018 seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der 18-Jährige war am 29. Dezember, gegen 11:15 Uhr, mit seinen Schiern auf der FIS-Abfahrt (Piste Nr. 1) am Hauser Kaibling talwärts unterwegs. Der Teenager dürfte die Piste verlassen haben, indem er über eine Geländekante sprang, und prallte schließlich gegen einen Baum.

Ein unbeteiligter Wintersportler leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte die Besatzung eines ÖAMTC-Rettungshubschrauber den Verletzten in die Christoph-Doppler-Klinik in Salzburg.

(red)