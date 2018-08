Slovan-Fans sorgten für Ausnahmezustand in Wien

Wie die Polizei berichtet, kam es bereits am Donnerstagnachmittag am Grenzübergang Berg zu Kontrollen von mehreren anreisenden Slovan-Fans.

Die Beamten fanden Utensilien wie Sturmhauben, Handschuhe, Totschläger, Baseballschläger, Messer und einen Schlagring und stellten diese sicher. Rund zehn Personen wurde bereits dort die Anreise zum Spiel untersagt.

Nachdem sich die Hooligans um circa 18.00 Uhr in Oberlaa zur gemeinsamen Anreise zum Stadion getroffen hatten, bestiegen die rund 600 Personen die U-Bahn.



In der Station Schönbrunn wurde schließlich durch das gewaltsame Aufreißen einer Türe der Zug vorzeitig gestoppt - "heute.at" berichtete >>> Video: Slovan-Hooligans stürmen die U4-Schienen <<<

Polizei setzt Pfefferspray ein

Beim Marsch Richtung Stadion kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen im Bereich der U-Bahn, Verwaltungsübertretungen, Attacken auf Polizisten und der Zündung von pyrotechnischen Gegenständen.

Die Polizei konnte die Situation erst mit dem Einsatz von Pfefferspray beruhigen, zwei Beamte wurden verletzt. Zudem betraten mehrere Fans eine Tankstelle auf der Linzer Straße und stahlen Waren im Wert von mehreren hundert Euro.

Im Bereich der Ameisgasse mit der Linzer Straße wurden die Fans schließlich wegen der zahlreichen Übertretungen angehalten und die Polizei führte Identitätsfeststellungen durch.

Hooligans mit Bussen abtransportiert

Nach den Kontrollen, um ca. 22.15 setzten sich die nunmehr knapp 300 Personen in Begleitung der Polizei zurück in Richtung Wien-Favoriten in Bewegung - "heute.at berichtete"

Die Slovan-Hooligans wurden dann von der Polizei organisierten Bussen "sukzessive von der Linken Wienzeile bis zum Ausgangstreffpunkt nach Oberlaa transportiert". Im und um das Stadion kam es während der gesamten Dauer zu keinen größeren polizeilich relevanten Vorfällen.

