So cool wird das Popfest am Wiener Karlsplatz

Von 26. bis 29. Juli steigt rund um den Karlsplatz in der City wieder das Popfest. Nun steht das Programm fest: Nach ihrer Show am Donauinselfest wird Newcomerin Mavie Phoenix am 26. Juli die Seebühne zur Disco machen, zuvor spielen die Altrocker von Naked Lunch. Am Freitag (27. 7.) sorgen Kreisky und Aivery für Stimmung. Am Samstag (28. 7.) spielt Ex-Songcontest-Star Tony Wegas Schlager im Wien Museum. Die Seebühne wird mit Kreiml&Samurai zur Hip-Hop-Zone.

Das Popfest klingt am Sonntag mit „Ja, Panik“-Sänger Andreas Spechtl in der Karlskirche aus. "Heute" hat das ganze Programm im Detail!

Donnerstag 26. Juli

Seebühne:

18.30Dives

20.00Naked Lunch mit Gustav

22.00Mavi Phoenix

Wien Museum

21.00Lukas Antos

22.00Monsterheart

23.00Paul Plut

TU Kuppelsaal

22.00David Schweighart

23.30Hearts Hearts

TU Prechtlsaal

22.00Clemens Band Denk

23.00Schweiffels

0.00Crush

1.00Franz Fuexe

Heuer

22.00DJ Universal Beatnik

Freitag, 27. Juli

Seebühne

17.00Paul Jets

18.30Ash My Love & the Clapping Orchestra of Joy

20.00Kreisky

22.00Aivery

Red Bull Music Stage

19.30Schapka

21.30Naked Cameo

TU Kuppelsaal

22.00Sea Urchin

23.30Jung an Tagen

TU Prechtlsaal

23.00Tony Renaissance

0.00AliceD

1.00Monophobe

2.00Mala Herba

Heuer

22.00Sirius & Darktunes DJ-Set

Club Roxy

23.00Femme DMSisters Special

Samstag, 28. Juli

Wien Museum

14.00Lupin

16.00Tony Wegas

Seebühne

17.00pauT

18.30Kroko Jack

20.00Kreiml & Samurai

22.00EsRaP

Red Bull Music Stage

19.30Kahlenberg

21.30Love Good Fail

Theater Akzent

21.00Felix Kramer

22.30Alicia Edelweiss

TU Prechtlsaal

23.00Sir Tralala

0.00Snoww Crystal

1.00Rán

2.00Melt Downer

3.00Überraschungskonzert

Heuer

22.00DJ Daaliyah & Snekboi

Club Roxy

22.00Duzz Down San Night

Sonntag, 29. Juli

Wien Museum

13.00Alex Miksch Trio

16.00Hansi Lang Tribut

Karlsgarten

17.00Wiener Beschwerdechor

18.00Lyrics: Lyrik

19.30Okma, Christian Polster & Relups

Karlskirche

20.30Lukas Lauermann

21.30Farce

22.30Battle-Ax

23.00Andreas Spechtl

