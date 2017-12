So fahren die Wiener Linien zu Silvester

Rund 2.000 Mitarbeiter sorgen am letzten Tag des Jahres dafür, dass zahlreiche Linien der Wiener Linien bis in die frühen Morgenstunden durchfahren.

Umfrage Werden Sie in der Silvesternacht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen? Ja.

Nein, ich bleibe zuhause.

Nein, ich nutze das Auto oder ein Taxi.

Das wird sich dann zeigen.

Zur gewohnten Nacht-U-Bahn bringen zusätzlich die Straßenbahnlinien D, 1, 2, 6, 18, 25, 26, 31, 38, 41, 43, 46, 49, 60, 62, 67 und 71 sowie die Autobuslinien 7A, 26A, 29A, 35A, 66A, 68A, 68B und 73A die Menschen ins neue Jahr. Sie fahren alle 15 Minuten und teilweise noch dichter.

Auch die ASTAX-Linien N17, N23, N61 und N90 sind bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Die Fahrpläne stehen online zur Verfügung.

Stephansplatz wird ausgelassen

Wegen des hohen Besucherandrangs wird auch heuer wieder ab 22 Uhr die Station Stephansplatz von den Linien U1 und U3 aus Sicherheitsgründen durchfahren. Die Ringlinien sind trotz Innenstadt-Veranstaltung unterwegs. Bei zu großem Publikumsandrang kann es aus Sicherheitsgründen auf polizeiliche Anordnung hin aber auch hier zu Einschränkungen und Sperren kommen.

Silvesterlauf sorgt für Einschränkungen

Zu Einschränkungen bei den Ringlinien kommt es am letzten Tag des Jahres. Zwischen 9.45 und 13 Uhr werden die Linien 1, 2, D, 71 und 74A wegen des 41. Silvesterlaufs geteilt bzw. kurz geführt. Die Vienna Ring Tram dreht ab 13 Uhr ihre gewohnten Ringrunden.

Öffnungszeiten

Für die Infostellen gelten am 31. Dezember die Sonntagsöffnungszeiten: Auskünfte und Tickets gibt es am Stephansplatz und Westbahnhof von 9 bis 17 Uhr sowie am Praterstern und Hauptbahnhof von 8.30 bis 16 Uhr. Alle anderen Infostellen sowie das Kundenzentrum in Erdberg haben zu Silvester geschlossen.

Die MitarbeiterInnen des Kundentelefons (01 7909-100) kümmern sich von 8 bis 17 Uhr um die Anliegen der Fahrgäste.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)