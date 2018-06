So feiern die Wiener den Life Ball vor dem Rathaus

Ganz Wien ist im Life-Ball-Fieber. Die Vorbereitungen zum großen Charity-Event im Kampf gegen HIV/Aids laufen auf Hochtouren. Stars wie Michael Jacksons Tochter und Model Paris Jackson, TV-Sternchen Caitlyn Jenner und Oscar-Preisträger Adrien Brody haben sich angekündigt. Das Spektakel im Rathaus steht heuer unter dem Motto "Sound of Music", die originelle Show findet mit Teilnehmern wie Conchita Wurst und Herbert Föttinger statt, das Rathaus wird in eine große Kathedrale verwandelt.

Wer kein Ticket für den Ball im Rathaus hat, kann wie immer die große Party am Rathausplatz feiern. Auch hier sind fantasiereiche Outfits gefragt – die "Style Polizei" kontrolliert die Looks, wer Anregungen (für drinnen oder draußen) sucht, schaut in der "Style Bible 2018" nach.

Ab 16 Uhr können sich Gäste Plätze sichern

Die große Eröffnungsshow verspricht auf jeden Fall Überraschungen. Für Zaungäste wird es schon ab 16 Uhr spannend. Die Gastronomie öffnet, wer früh dran ist, kann sich einen Platz mit gutem Ausblick sichern. Wer nicht ganz so früh da ist, kann die Show und den Einzug der Stargäste über Videowalls verfolgen. Ab 15.30 Uhr sind die Zutrittsschleusen am Ring besetzt. Vorsicht: Ab 16 Uhr ist die Ringstraße gesperrt.

Am besten kommt man mit der U-Bahn. Achtung: Für alle Gäste gibt es heuer Sicherheitskontrollen. Am Gelände sind keine mitgebrachten Getränkeflaschen oder gefährliche Gegenstände erlaubt. Alle Infos gibt es hier: lifeplus.org

After-Party im Volksgarten

Wer kein Life-Ball-Ticket hat und trotzdem feiern will, kann im Volksgarten zur offiziellen Life-Ball-After-Party schauen, die ab 23 Uhr steigt.



