Neulerchenfelder Straße: Start für Neugestaltung

Der Ottakringer Bezirkschef Franz Prokop (SPÖ) setzte sich am Freitag zum Startschuss der Baustelle in der Neulerchenfelder Straße kurzerhand selbst in den Bagger. Die Verbindung für Fußgänger zwischen dem Gürtel und dem Johann-Nepomuk-Berger-Platz wird in den nächsten Jahren attraktiver – und verkehrsberuhigt.

Breitere Gehsteige und Aufenthaltsflächen

Ausgehend vom bereits neu gestalteten Johann-Nepomuk-Berger-Platz entsteht eine attraktivere Verbindung für Fußgänger bis zum Gürtel. Nach dem Umbau stehen unter anderem breitere Gehsteige und Aufenthaltsflächen zur Verfügung, die das Grätzl deutlich aufwerten werden.

Die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) hat bereits mit der Umgestaltung des ersten Abschnitts zwischen Kirchstetterngasse und Deinhardsteingasse begonnen. Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne), Bezirksvorsteher Franz Prokop und MA 28-Dienststellenleiter Thomas Keller nahmen am Freitag, den 6. Juli, den symbolischen Spatenstich vor.

Sitzmöbel, helle Betonplatten, zusätzliche Beleuchtung

"Durch die Schaffung von Aufenthaltsflächen zum Verweilen entsteht mehr Raum für eine vielfältige Nutzung. Helle Betonplatten, zahlreiche Sitzmöbel sowie zusätzliche Beleuchtungen sorgen für ein angenehmes Ambiente. Durch Baumpflanzungen werden stadtklimatische Verhältnisse verbessert und ein gestalterischer Mehrwert geschaffen", freut sich Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou.

"Besonders erfreulich ist für mich der vorausgegangene offene Bürgerbeteiligungsprozess bei dieser großen Neugestaltung im öffentlichen Raum. Bereits im Frühjahr 2016 gab es die ersten Gespräche mit Bewohnern, Geschäftsleuten und den Fachdienststellen des Magistrats und es konnte auch ein Anrainerbeirat installiert werden. Darauf aufbauend konnte es eine den Interessen der Bevölkerung folgende Planung geben, die jetzt auch umgesetzt wird", sagt Ottakrings Bezirksvorsteher Franz Prokop.

"Die Gesamtkosten der Neugestaltung werden sich auf etwa 3,1 Millionen Euro brutto belaufen. Wir freuen uns, dass das Projekt im Rahmen des EU-Programms ‘Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Österreich 2014-2020‘ aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert wird", sagt MA 28-Dienststellenleiter Thomas Keller.

Neulerchenfelder Straße für Verkehr gesperrt

Um die Bauarbeiten so rasch als möglich abzuwickeln wird die Neulerchenfelder Straße auf Baudauer zwischen Kirchstetterngasse und Deinhardsteingasse für den Kfz-Verkehr gesperrt – ausgenommen ist die Straßenbahnlinie 2. Die Zufahrt zu genehmigten Stellplätzen sowie der Lieferverkehr ist möglich. Auch der Fußgängerverkehr wird aufrechterhalten.

Die Neulerchenfelder Straße wird im Abschnitt von Deinhardsteingasse bis und in Fahrtrichtung Blumberggasse als provisorische Einbahn geführt. Die Umleitung in Fahrtrichtung stadteinwärts führt vom Johann-Nepomuk-Berger-Platz über Ottakringer Straße, Haberlgasse, Grundsteingasse, Kirchstetterngasse zur Neulerchenfelder Straße. Die Umleitung in Fahrtrichtung stadtauswärts führt von der Neulerchenfelder Straße über Kirchstetterngasse, Friedmanngasse, Deinhardsteingasse zur Neulerchenfelder Straße.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(gem)