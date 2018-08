Wien bricht 24 Jahre alten Tropennacht-Rekord

Die Wiener Innenstadt erlebte in der Nacht auf Freitag die 18. Tropennacht (nie unter 20 Grad) in Folge. Das ist Österreich-Rekord, noch nie dagewesen. Der bisherige Rekord waren 17 Nächte im Sommer 1994.

Die Nacht auf Freitag war auch an 52 anderen Messstationen der ZAMG eine Tropennacht. In der Wiener City hatte es nie unter 24,2 Grad, in Groß-Enzersdorf lag die Tiefsttemperatur bei 24,1 Grad.

Tropennächte

Die Gesamtanzahl der Wiener Tropennächte 2018 stieg damit auf 32. Am meisten gab es im Jahr 2003, mit 39.

Wetter am Wochenende

Die warmen Nächte machen vielen Schlafprobleme. Am Wochenende gibt es aber ohnehin Besseres zu tun. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist Sternschnuppennacht angesagt. Die Perseiden lassen sich am besten spät in der Nacht beobachten.

Das Wetter dafür könnte nicht besser sein: Nach dem Durchzug einer Kaltfront wird es am Samstag wieder freundlicher und die Temperaturen steigen tagsüber auf 23 bis 30 Grad. Die Nacht auf Sonntag sollte sternenklar sein, wie uns UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer versichert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)