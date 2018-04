Polizei fasste Mutter-Killer nach Sprung aus Fenster

Wie "heute.at" bereits berichtete, soll ein 25-Jähriger am Dienstagvormittag seine Mutter in einer Wohnung im 10. Bezirk getötet haben.

Unmittelbar nach der Tat rief der Sohn seinen Vater an und gestand ihm die Tat. "Ich habe etwas Schlimmes getan", erklärte der 25-Jährige seinem Vater am Telefon. Nach dem Gespräch alarmierte der Mann umgehend die Polizei.

Als die Polizei bei der Wohnung in der Fernkorngasse in Favoriten eintraf, kletterte der Tatverdächtige aus dem Fenster. In einem Leservideo ist zu sehen, wie der 25-Jährige auf das Fensterbrett steigt und laut schreit.

"Hier sehen mich alle"

"Ich bin's, hier sehen mich alle", brüllt der junge Mann, als er auf dem Brett steht und sich ein wenig nach vorne beugt. Mittlerweile sind auch einige Nachbarn auf den Vorfall aufmerksam geworden und sehen aus den Fenstern.

Eine Beamtin versucht daraufhin mit dem 25-Jährigen zu reden, doch der mutmaßliche Täter schreit nur herum. "Urdumm seid's ihr", ist der junge Mann in dem Video zu hören.

In der Zwischenzeit sind auch die Beamten der WEGA am Einsatzort eingetroffen und versuchen in die Wohnung einzudringen.

Sechs Polizisten halten Tatverdächtigen fest

Doch noch bevor die WEGA die Wohnung betreten kann, springt der 25-Jährige aus dem 1. Stock der Wohnung und landet auf dem Boden. Die Beamten nutzen diese Gelegenheit und greifen sofort zu.

Mindestens sechs Beamte halten den 25-Jährigen am Boden fest. Während seine Kollegen den Körper des Mannes fixieren, legt ihm einer der Polizisten die Handschellen an. Danach wird der mutmaßliche Täter abgeführt.

Frau tot in Wohnung gefunden

In der Wohnung entdecken die Polizisten die 65-jährige Mutter des Mannes. Für sie kam bereits jede Hilfe zu spät. Der Leichnam der Frau wurde mittlerweile aus der Wohnung gebracht.

Das Motiv zur Tat ist derzeit noch weiter unklar. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien laufen auf Hochtouren.

(wil)