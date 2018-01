Soldat tötete Kamerad – Schütze (22) nun enthaftet

Am Montag wurde Ali Ü. aus der Justizanstalt Wien-Josefstadt freigelassen. Die Haftrichterin geht mittlerweile von keinem Vorsatz des Todesschützen aus. Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger (Kanzlei Rifaat) sagte zu "Heute": "Mein Mandant hat immer gesagt, dass es ein Unfall und niemals Absicht war."

Wie berichtet war es in der Kaserne Vorgartenstraße im Oktober 2017 zu einem Drama gekommen. Ali Ü. erschoss mit einem StG77 seinen Kollegen (20). Der Schütze konnte sich anfangs an nichts erinnern, am Freitag kam es zur Tatrekonstruktion. Jetzt ist der Todesschütze in Freiheit, ein Prozess wird heuer aber noch stattfinden. Die Familie des Toten hatte an der Unfallvariante einige Zweifel.

(Lie)