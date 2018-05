Soll "Nonja" ausgestopft oder bestattet werden?

Die eingeschläferte Orang-Utan-Dame Nonja (42) befindet sich derzeit noch in der Pathologie. Die Untersuchung des Leichnahms kann laut Schönbrunn-Sprecherin Johanna Bukovsky "mehrere Wochen" dauern. Danach ist es Usus, dass der jeweilige Tierkörper auf Anfrage eines Museums präpariert und ausgestellt werden.

Umfrage Was soll mit der toten "Nonja" passieren? Keinesfalls Austopfen und zur Schau stellen!

Eigentlich sollte sie ein Ehrengrab auf einem Tierfriedhof bekommen.

Ist mir egal.

Genau darüber zeigen sich viele User entrüstet. So etwa schreibt Luna: „Lasst sie doch in Würde ruhen! Muss alles zu Geld gemacht und präpariert werden?“ Andere Postings fordern ein "würdige Bestattung" der Affendame, einmal wird sogar ein Grab bei der Orang-Utan-Anlage im Zoo selbst gefordert. Immerhin habe Nonja dort fast alle 42 Jahre ihres Lebens verbracht.



Dazu Zoo-Sprecherin Bukovsky: „Die Abgabe an ein Museum zur Präparierung ist bei uns seit Jahren Praxis. Wir haben das mit allen Tieren so gemacht."