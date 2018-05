Sommernachts-Konzert: Der Fahrplan zum Event!

Das Wichtigste vorab: Der ursprüngliche Unwetteralarm für Fronleichnam spielt derzeit nicht mehr die erste Geige beim Countdown zum Sommernachtskonzert in Schönbrunn. Die aktuelle Vorhersage zeigt mediterrane Wärme mit 26 Grad, schwachen Wind und geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit an.

Auf dem Programm, das um 20.00 Uhr beginnt, stehen Verdi, Puccini und Rossini, bei den Eingängen zum Schloßpark stehen dutzende Securitys und ein Großaufgebot der Polizei. Was beim Besuch zu beachten ist:

– Die Anreise sollte bevorzugt mit den Öffis stattfinden. Folgende Linien stehen zur Verfügung: U4, 60, 10 und 10A.

– Für den Zugang zum Schlosspark ist ausschließlich das Hietzinger- und Meidlinger Tor zu nutzen.

– Nur Personen mit eingeschränkter Mobilität können das Gelände über das Haupttor und Ehrenhof durch das Schloß betreten.

– Die Gloriettewiese zählt nicht zum Veranstaltungsgelände und ist ausschließlich über das Maria Theresien Tor und Tiroler Tor zugänglich.

– Verboten ist die Mitnahme folgender Utensilien: Regenschirme, Klappsessel, Kinderwagen, Faustfeuerwaffen, Baseball-Schläger, Messer, Glasflaschen, Selfie-Sticks, Drohnen, Hunde und Feuerwerkskörper.

– Der Eintritt ist gratis, das Konzert ist ein Geschenk der Wiener Philharmoniker an alle, die Musik lieben.

– Ein begrenztes Kontingent an Sitzplatzkarten wird ab 17.00 Uhr bei den Brunnenbecken auf der Hietzinger Seite und Meidlinger Seite ausgegegeben. Pro Person gibt es nur eine Karte, es gilt das first come, first serve-Prinzip.

(red)