Spitals-Verbot für Wiener trotz fünf Herzinfarkten

Werner Cech (51) ist der Prototyp eines Friseurs. Gut gelaunt, akkurat frisiert und immer ein G’schichterl auf Lager. Seine privaten Belange sind derzeit aber haariger als jeder Schnitt seiner Karriere: Im März des Vorjahres trennte er sich von seiner Freundin, mit der er zuvor zwei Jahre zusammen war: „Eine klassische On-off-Beziehung. Wir haben viel gestritten, aber ich habe sie sehr geliebt. Ich hätte alles für sie getan“, so Cech.

Die Wiener Top-Anwältin Astrid Wagner verteidigt Friseur Cech. (Bild: Sabine Hertel) Die Wiener Top-Anwältin Astrid Wagner verteidigt Friseur Cech. (Bild: Sabine Hertel)

"Sie schrieb: 'Stirb, du Trottel'"

Im Zuge der Trennung geriet man wechselseitig aus der Fasson, gibt er zu: „Wir haben uns immer wieder geschrieben und uns auch getroffen. Dabei verlor meine Ex einmal derart die Fassung, dass sie mir einen Nasenbeinbruch zufügte und Nachrichten wie ‚Stirb, du Trottel‘ schickte.“

Ex-Freundin: "Er hat mir gedroht"

Die Darstellung der Krankenschwester sieht anders aus: Cech habe regelrecht Psychoterror betrieben, ihr daheim oder in der Tiefgarage ihres Arbeitsstelle aufgelauert und dabei gedroht, sie „physisch wie psychisch fertig“ zu machen. Auch soll er in Versandhäusern Waren auf ihren Namen bestellt haben: „Ja, einmal ein Hexenkostüm – das war meine Art der Rache“, gibt Cech zu. Am Montag will sich die Krankenschwester wehren – und Cech (fünf Herzinfarkte, zehn Stents) gerichtlich verbieten, sich ihrer Arbeitsstelle, dem Hanuschkrankenhaus, und ihrer Wohnung auf 50 Meter zu nähern.

Juristin donnert: "Schikanös"

Cechs Anwältin Astrid Wagner, spezialisiert auf „Rosen und Kriege“ , findet dies „schikanös“. Sie will die Klage vor Gericht zurechtstutzen: „Wo kommen wir da hin, wenn wir einem schwer herzkranken Mann verbieten, sich einem Spital zu nähern – vor allem einem, in dem er schon behandelt wurde?“

Die Bilder des Tages