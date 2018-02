Stadt Wien legt weitere Bezirksämter zusammen

Nach dem Beschluss vom 13. Februar, die Magistratischen Bezirksämter 2 und 20 sowie 9 und 17 zusammenzulegen, wurde dies nun auch personell umgesetzt.

Mit der Zusammenlegung werden zukünftig die Bezirke 2 und 20 sowie 9 und 17 über je einen Hauptstandort geführt. Für die Leopoldstadt und die Brigittenau wird dieser ab Anfang 2020 im Amtshaus am Brigittaplatz 10 (Brigittenau) sein. Als neuer Hauptstandort für die Bezirke 9 und 17 steht am Beginn 2019 der Elterleinplatz 14 (Hernals) zur Verfügung.

Für die Bereiche Melde-, Pass, Fundservice und Parkpickerl bleiben aber in Brigittenau und Alsergrund jeweils eine Außenstelle bestehen.

Leopoldstadt: Bis Anfang 2020 alles wie gehabt

Wegen der Renovierung des Amtshauses am Brigittaplatz wird die Außenstelle in der Leopoldstadt bis auf weiteres im alten Amtshaus in der Karmelitergasse 9 sein.

Bis zur Fertigstellung der Generalsanierung und der Übersiedlung aller Einheiten aus dem 2.Bezirk in den 20. Bezirk soll für die Außenstelle sowie die Bezirksvorstehung des 2. Bezirks ein neuer Standort gefunden werden. Nötig wurde dies, weil die Generalsanierung des Amtshauses in der Karmelitergasse zu teuer käme.

Alsergrund: Übersiedlung Anfang 2019

Im 9. Bezirk wird die Außenstelle komplett bis Anfang 2019 in der Wilhelm-Exner-Gasse 5 (Alsergrund) sein. Bis dahin wird der neue Hauptstandort am Elterleinplatz 14, 1170 adaptiert. Danach wandert die Anlaufstelle für Melde-, Pass-, Fundservice, sowie Parkpickerlanträge in die Alserbachstraße 41, unweit der U4-Station Friedensbrücke.

Das Amtshaus in der Wilhelm-Exner-Gasse 5 hat bereits einen Nachnutzer: Am Standort des altes Amtshaus wird nach Absiedlung der Außenstelle eine Art Standesamtszentrale beheimatet sein.

Interimistische Leitung nun fix bestellt

Die beiden interimistischen Amtsleiter Oliver Birbaumer (Magistratisches Bezirksamt 2/20) und Astrid Seitinger (Magistratisches Bezirksamt 9/17) wurden am 26. Februar per Dekret durch den stellvertretenden Magistratsdirektor Wolfgang Müller als nunmehr fixe Leiter bestellt.

Mit der offiziellen Zusammenlegung der MBA 2 und 20 sowie 9 und 17 kommen jetzt zwei weitere Bezirksämter zu den bereits bestehenden Doppel-MBÄ 1/8, 4/5, 6/7, 13/14 und 18/19 hinzu.

(lok)