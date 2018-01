2. Februar: Lichtermeer für verstorbene Ute Bock

sind Teil der Kulturgeschichte Wiens. Sie stellen eine hohe Auszeichnung dar, die die Stadt Wien über den Tod hinaus an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu vergeben hat. Die Vergabe von gewidmeten Gräbern fällt in die Kompetenz der MA 7-Kulturabteilung der Stadt Wien und in letzter Instanz der Bürgermeister. Die Stadt Wien sorgt für die bauliche und gärtnerische Obhut. Das Benützungsrecht ist auf Friedhofsdauer. Diese befinden sich ausschließlich nur am Wiener Zentralfriedhof.Die heute rund 1.000 Ehrengräber befinden sich in den Ehrengräbergruppen und in anderen Gruppen als ehrenhalber gewidmete Gräber.