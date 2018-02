Stadt prüft Bus-Terminal beim Hauptbahnhof Wien

Wie Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) am Freitag in der Fragestunde des Gemeinderats erklärte, prüft die Stadt derzeit die Einrichtung eines zentralen Fernbus-Terminals. Insgesamt seien zwölf Standorte einer Begutachtung unterzogen worden, drei – das Alte Landgut (sprich: Verteilerkreis in Favoriten), ein Bereich beim Stadioncenter und das derzeit genutzte Areal in Erdberg.

Umfrage Wiener Fernbus-Terminal: Welcher Standort ist der beste? Erdberg

Hauptbahnhof

Stadioncenter

Verteilerkreis

Bezirk legt sich gegen "beste Lösung" Verteilerkreis quer

Der Verteilerkreis sei daraus als bester Standort hervorgegangen. Eine Lösung, die auch die Wirtschaftskammer bevorzugen würde. Aber: "Es wird von der Bezirksvorstehung Favoriten abgelehnt, nicht nur vom Herrn Bezirksvorsteher (Anm.: Marcus Franz, SPÖ), sondern von allen Fraktionen." Den Terminal dort zu errichten, hieße, "sich gegen den einstimmigen Willen des Bezirks zu stellen", so Vassilakou.

Daher würden nun die sogenannten Waldmanngründe beim Wiener Hauptbahnhof in Wien-Favoriten genauer auf Terminal-Tauglichkeit untersucht. Ganz glücklich ist Vassilakou mit dieser möglichen, sehr zentrumsnahen Lösung aber selbst nicht: "Die Busse müssen eine Zeit lang durchs Stadtgebiet fahren. Optimal ist das nicht", so die Vize-Bürgermeisterin.

Wirtschaftskammer will "Debattierclub" schließen, Terminal am Verteilerkreis bauen

Die Wirtschaftskammer erneuerte am Freitag ihre Forderung, den Terminal am Verteilerkreis einzurichten. "Der Debattierclub zum zentralen Busterminal in Wien muss endlich geschlossen werden", so Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in Richtung von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou. In den vergangenen zehn Jahren seien mehrere Standorte evaluiert worden – "die Stadt hatte genug Zeit, um sich für einen dieser Standorte zu entscheiden", so Sertic.

Aus Sicht der Wirtschaftskammer Wien sprechen folgende Punkte für den Standort Verteilerkreis:

- ausgezeichnete Öffi-Anbindung (U1)

- Anbindung an das hochrangige Straßenverkehrsnetz (A23)

- geringe zusätzliche Verkehrsbelastung für den Bezirk

- keine zusätzliche Verkehrsbelastung für den innerstädtischen Bereich

"In Wien werden seit Jahren wichtige Projekte nur diskutiert und nicht umgesetzt", so Sertic. "Der zentrale Busbahnhof darf sich nicht in dieselbe Liste einreihen wie Lobautunnel und 3. Piste."

(ck)