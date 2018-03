Stadt will Leinenpflicht nun streng kontrollieren

Gleich mehrere Hunde wurden in den letzten Tagen im Schweizergarten (Wien-Landstraße) von frei laufenden Artgenossen attackiert, ähnliche Vorfälle soll es auch im Augarten (Wien-Leopoldstadt) gegeben haben. Betroffene klagten darüber, dass die Leinen- und Beißkorbpflicht von der Polizei kaum kontrolliert werden würde.

Nach den "Heute"-Berichten reagiert nun die Stadt. Tierschutz-Stadträtin Ulli Sima kündigt neue Schwerpunktkontrollen von Polizei, MA60 und Forstamt in Parks und anderen Grünflächen in Wien an. "Mir ist das friedliche Miteinander von Mensch und Tier in unserer Stadt ein großes Anliegen, dazu müssen sich alle an die Spielregeln halten", so Sima.

Bis zu 14.000 Euro Strafe möglich

Wer seinen Hund ohne Beißkorb oder Leine herumlaufen lässt, muss mit einer Geldbuße rechnen. Normalerweise sind das 21 Euro, wird aber beispielsweise jemand verletzt, ist laut Wiener Tierhaltegesetz eine Strafe von bis zu 14.000 Euro möglich.

(pet)