Starkoch Christian Petz kochte im Sozialmarkt

Das Motto des besonderen Koch-Events: "g’schmackig, günstig und gesund" fand am Mittwoch das erste Samariterbund-Koch-Projekt mit "Gußhaus"-Wirt und -Koch Christian Petz statt.



Der mit zwei Gault Millau-Hauben ausgezeichnete Christian Petz stand gemeinsam mit ehemals wohnungslosen Menschen und Sozialmarkt-Kunden hinter dem Herd. Verwendet wurden dabei nur Lebensmittel, die im Samariterbund-Sozialmarkt erhältlich sind – eine Vorgabe, die Haubenkoch Petz jedoch vor keine große Herausforderung stellte.



"Erstens ist das Angebot in den Sozialmärkten sehr gut und zweitens ist es so wie daheim: Man verkocht, was man hat. Wichtig ist, dass auch nicht so gut situierte Menschen frisch, saisonal und regional essen können. Dass wir heute mit frischem Gemüse und Kräutern kochen konnten, freut mich deshalb besonders", so Christian Petz.



Gut und günstig: Bruschetta mit Tomaten und Basilikum

Der Samariterbund betreibt in Wien drei Sozialmärkte, in denen Menschen mit geringem Einkommen Lebensmittel und Hygieneartikel zu besonders günstigen Preisen einkaufen können.



An der Seite des vielfach ausgezeichneten Gastronomen („Petz im Gußhaus“) kochte auch seine Schwester Sylvia Petz, Eigentümerin der Wein-PR-Agentur "havel & petz": Gemeinsam mit Sozialmarktkunden und Bewohnern der Wohnungslosen-Einrichtung "Haus Max Winter" wurde Bruschetta mit frischen Tomaten, Knoblauch und Basilikum zubereitet.



"Es ist ein einfaches, gutes und günstiges Gericht, für das man wenige Zutaten braucht. Das Brot muss auch nicht super frisch sein, weil’s eh ins Backrohr kommt. Wichtig sind gute Tomaten, gutes Olivenöl und frisches Basilikum. Bruschetta ist eine wunderbare Vorspeise und macht glücklich", freut sich Sylvia Petz.

Samariterbund-Projekt: Gutes Essen muss nicht teuer sein



Der Samariterbund möchte mit dem neuen Projekt Freude am Kochen wecken, das Interesse für gesunde Ernährung steigern und zeigen, dass gutes Essen nicht teuer sein muss.



Die 61-jährige gebürtige Vorarlbergerin Martha ist Kundin des Sozialmarkts und eine der Teilnehmerinnen am Koch-Projekt: "Ich kaufe hier im Sozialmarkt ein, weil es sehr günstig ist. Es gibt nicht immer alles, aber alles, was ich brauche. Ich fühle mich hier sehr wohl und angenommen und bin froh, heute hier dabei sein zu können."



Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens bedankte sich für die großartige Unterstützung: "Ich freue mich sehr, dass wir für das Koch-Projekt den vielfach ausgezeichneten Koch Christian Petz sowie Sylvia Petz gewinnen konnten. Mit diesem Projekt möchten wir einen Beitrag für Menschen leisten, die unter finanziell schwierigen Bedingungen leben."







(red)