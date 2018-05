Start-Up präsentiert erste quetschbare Metallflasche

Das Wiener Start-Up "Keego" startet nach zweijähriger Forschungsarbeit nun mit der weltweit ersten quetschbaren Metall-Flasche durch: "Ich bin Hockeyspieler und habe mich gefragt, warum wir beim Sport immer high-end Produkte nutzen, aber unseren Durst aus billigem Plastik stillen", meint "Keego"-Mastermind Lukas Angst (36).

Gemeinsam mit einem Team entwickelte der ehemalige Projektmanager eine Flasche, die die Vorteile von Plastik (quetschbar) und Metall (keine Weichmacher) vereint. "Als Sportler gewöhnst du dir das Zusammenquetschen der Flasche an und kriegst es einfach nicht weg. Ich wollte eine Flasche entwickeln, die man leicht zusammendrücken kann – damit mehr herauskommt – die aber nicht den schlechten Geschmack von Plastik hat", erklärt der gebürtige Schweizer.

Schon 3.600 Vorbestellungen für "Keego"

Gefördert wurde das innovative Projekt – vor allem die Prototypen-Erstellung – vom austria wirtschaftsservice (aws impulse XS und XL). Um ein erstes Markt-Feedback zu bekommen und mit dem Produkt in Serie gehen zu können, wurde eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Kickstarter gelauncht, die rund 216.000 Euro einbrachte.

Über Indiego wird das Crowdfunding nun weitergeführt, bisher konnten rund 240.000 Euro über die Plattform gesammelt werden. Auf der Internet-Seite kann die 98 Gramm leichte Titan-Flasche mit 0,7 Liter Füllvermögen auch vorbestellt werden (ab 48 Euro) – wahlweise in Silber, Blau oder Schwarz. Und die Nachfrage ist groß: "Es gibt schon 3.600 Vorbestellungen. Derzeit wird eine eigene Produktions-Anlage in Dänemark gebaut, ab August liefern wir dann aus", so Angst.

(cz)