Unfall auf Nordbrücke legte Abendverkehr lahm

Die Wiener Nordbrücke (Brigittenau) hatte sich nach einem Unfall in eine Stauhölle verwandelt. Der Verkehrsservice des ÖAMTC meldete am frühen Abend einen Unfall auf Höhe der Abfahrt Klosterneuburg. In Richtung stadteinwärts war extrem zäher Verkehr die Folge.

Auch stadtauswärts stand die Blechkolonne still. Zwischen der Straßenkreuzung Gürtelbrücke und der Straßenkreuzung Nordbrücke war aufgrund des Unfalls ebenfalls kein Weiterkommen mehr.

Update 17 Uhr: Der Verkehr fließt wieder, die Unfallstelle konnte geräumt werden.

