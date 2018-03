Stau durch Ringbaustelle, Stadt will nachbessern

Rund zehn Minuten Zeitverlust gab es laut ORF am Montag im Frühverkehr durch die Gleisbaustelle und die damit einhergehende Totalsperre des Rings zwischen dem Schwarzenbergplatz und der Babenbergerstraße. Noch bis 2. April wird der Verkehr über Ringstraße - Schwarzenbergplatz - Lothringerstraße - Friedrichstraße - Getreidemarkt - Museumstraße umgeleitet.

Vor allem die Umleitung beim Schwarzenbergplatz sorgt für Verzögerungen. Hier wird der Verkehr von der Polizei händisch geregelt. Das Hauptproblem stellen laut ÖAMTC Autofahrer dar, die am letzten Drücker in die Kreuzung einfahren – und diese dann blockieren.

Laut ÖAMTC "teilweise kompletter Stillstand"

Die Hauptstaupunkte Montagnachmittag waren laut ÖAMTC der Ring ab der Johannesgasse und die Untere Donaustraße zwischen Franzensbrücke und Aspernbrücke. "Hier herrscht teilweise kompletter Stillstand", so Harald Lasser (ÖAMTC) zu "Heute". "Eine Ringsperre ist immer heftig – auch in den Ferien", so der Experte weiter. "Wenn man in die Stadt hineinwill, gibt es eigentlich keine Ausweichmöglichkeiten." Er rät daher dazu, auf die Öffis umzusteigen.

Die "Radio Wien"-Verkehrsexperten empfehlen jenen, die nicht aufs Auto verzichten wollen oder können, "nicht gleich die erste Ausweich-Möglichkeit (vom Getreidemarkt zur Babenbergerstraße) zu benützen, da im Kreuzungsplateau mit der Ringstraße ebenfalls Arbeiten durchgeführt werden und es zu zusätzlichen Behinderungen kommen wird. Besser wäre es, einen der nachfolgenden Straßenzüge zu wählen."

Die Stadt verspricht nun Verbesserungen: "Wir werden einige Kleinigkeiten nachbessern. Vor allem das Abbiegen vom Schwarzenbergplatz in die Lothringerstraße, da gehört noch etwas verbessert. Aber alles in Allem bin ich zufrieden", so der Wiener Baustellenkoordinator Peter Lenz gegenüber "Radio Wien". Er empfiehlt den Autofahrern "mehr Zeit einzurechnen oder großräumig auszuweichen".

Auch Straßenbahnlinien betroffen

Die Straßenbahnlinien 1, 2, D und 71 werden während der Arbeiten vom 23. März bis inklusive Betriebsschluss 2. April umgeleitet bzw. kurzgeführt.

Die Maßnahmen im Detail:

- Die Linie 1 fährt von Stefan Fadinger Platz über Lothringerstraße – Schwarzenbergplatz – Parkring – Julius Raab Platz – Prater Hauptallee und retour.

- Die Linie 2 fährt von Dornbach über Reichsratstraße – Dr.-Karl-Renner-Ring - Schwedenplatz – Friedrich Engels Platz und retour.

- Die Linie D wird zwischen Schwarzenbergplatz und Börse in beide Fahrtrichtungen über Parkring – Franz-Josefs Kai – Schottenring umgeleitet.

- Die Linie 71 wird von Zentralfriedhof, 3. Tor bis Schwarzenbergplatz kurzgeführt.

- Die Vienna Ring Tram ist eingestellt.

Ab 3. April sind die Straßenbahnen wieder auf ihren gewohnten Strecken unterwegs.

(ck)