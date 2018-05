Behinderungen 02. Mai 2018 08:36; Akt: 02.05.2018 09:22 Print

Staus rund um und in Wien bremsen Autofahrer aus

Der Mittwoch startete mit einem Stauchaos in der Bundeshauptstadt. In und um Wien ging zeitweise rund um 8 Uhr im Verkehr nichts mehr. Tausende Autofahrer mussten sich in Geduld üben.