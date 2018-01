Staus nach Rohrbruch auf der Wiener Spitalgasse

Nach einem Wasserrohrgebrechen ist seit Montagfrüh, etwa 8 Uhr, die Spitalgasse zwischen Währinger Straße und Lazarettgasse gesperrt. Die Dauer der Sanierungsarbeiten ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Staus gibt es derzeit auf der Währinger Straße und dem Gürtel. Der Autofahrerklub "ÖAMTC" empfiehlt allen Wiener Autofahrern, großräumig auszuweichen.

Nicht die einzige Stauzone

Das ist am Montag allerdings nicht die einzige Stauzone. Ebenfalls still stand der Bereich des Handelskais von der Nordbrücke Richtung Albener Hafen zwischen Reichsbrücke und Meiereistraße. Hier lang der Grund an der Überlastung des Verkehrs-Hotspots.

Auch Schnellstraße betroffen

Ein Unfall wiederum legte fast die Wiener Nordrand-Schnellstraße S2 lahm. Von Deutsch-Wagram Richtung Hirschstetten zwischen Hermann-Gebauer-Straße und Hirschstetten gibt es Behinderungen wegen eines defekten Lastwagens. Auch hier baute sich schnell Stau auf.

