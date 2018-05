Staus und Sperren durch Demos und Frauenlauf

Am Freitag versammeln sich die Teilnehmer der "Menschenkette für Frauenrechte" am Herbert-von Karajan-Platz, vor dem Volkstheater, vor dem Liebenberg-Denkmal, auf der Gehallee beim Schottenring, am Schwedenplatz, am Julius-Raab-Platz sowie beim Stubentor.

Daher werden ab etwa 15.30 Uhr der Ring und der Franz-Josefs-Kai gesperrt, informiert der ARBÖ. Eine Querung ist bis 16 Uhr nur im Bereich Schwarzenbergplatz, Operngasse, Währinger Straße/Schottengasse, Rotenturmstraße, Wollzeile und Johannesgasse möglich. Zwischen 16 und 16.15 Uhr wird die Veranstaltung geschlossen, eine Querung ist dann nicht mehr möglich. Voraussichtliches Ende der "Menschenkette für Frauenrechte" ist gegen 23 Uhr.

Rund 10.000 Demo-Teilnehmer werden erwartet

Auch die Straßenbahnen entlang des Rings werden von der Sperre betroffen sein. "Ob der Ring und der Franz-Josefs-Kai, abgesehen von der Ringsperre durch Gleisbauarbeiten zwischen der Stadiongasse und Babenbergerstraße, tatsächlich gesperrt werden hängt von der Teilnehmerzahl ab", erklären die Experten des ARBÖ-Informationsdienstes. Der Veranstalter spricht von rund 10.000 Teilnehmern.

Laut ARBÖ sollten Autofahrer generell die Straßen in der City am Freitagnachmittag möglichst meiden, im speziellen den Ring und die 2er-Linie. Staus auf den lokalen Ausweichstrecken, wie etwa der Oberen und Unteren Donaustraße sowie der Prinz Eugen-Straße sind im Zuge des Nachmittagsverkehrs beinahe unvermeidlich. Auch auf der großräumigeren Ausweichstrecke – dem Gürtel – sollten Autofahrer wesentlich mehr Zeit einplanen.

Sperre der Stadionallee am Sonntag

Einen Tag darauf, am Samstag, folgt bereits die nächste Demo in der City. Ab etwa 19.30 Uhr kommt es wegen der Veranstaltung "Meinungsfreiheit für die Zivilgesellschaft" zu Behinderungen und Sperren am Ring, der 2er-Linie und am Schwarzenbergplatz, so der ÖAMTC in einer Aussendung. Autofahrer sollten demnach großräumig ausweichen.

Am Sonntag wird der 31. Österreichische Frauenlauf auf der Prater Hauptallee veranstaltet. Heuer werden 35.000 Teilnehmerinnen erwartet. Bereits am Samstag findet das "Vienna Team Race" statt. Mit Verkehrssperren ist deshalb Samstag und Sonntag in der Stadionallee zu rechnen. Zusätzlich wird am Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr die Kreuzung Vorgartenstraße und Meiereistraße gesperrt sein.

(cz)