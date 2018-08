Straßenkehrer Michi traf Straßenfeger Ed in Wien

Dieses Erlebnis kehrt nie wieder: Als Dank für die gute Arbeit der 48er rund um das und im Stadion durfte Straßenkehrer Michael Kollwinger sein Idol Ed Sheeran treffen. "Es war so cool!", so Michi.

Der eine hat orange Haare und rockte jetzt zweimal in Folge 50.000 Fans im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion. Der andere hat orange Dienstkleidung und sagt täglich Zigarettenstummeln, Papierln und Getränkedosen auf Wiens Straßen den Kampf an. Am Rande des Konzerts am Dienstag trafen nun der britische Straßenfeger Ed Sheeran und der Wiener Straßenkehrer Michael Kollwinger aufeinander.

Möglich machte das das Management des Superstars. "Es war ein Dankeschön für die perfekte Arbeit der 48er rund ums Mega-Spektakel im Stadion", heißt es von der Stadt.

"Der Superstar war locker, bodenständig und echt urcool", schwärmt Michi Kollwinger gegenüber „Heute“ vom exklusiven Meet & Greet. Nach einer kurzen Plauderei und einem Foto fegte Ed über die Bühne – und Michi kehrte in die erste Reihe zurück. Perfect!



(ck)