Straßensperren wegen Halbmarathon in Wien

Mit Straßensperren und Umleitungen müssen Autofahrer laut ÖAMTC am Sonntag, 8. April, in Floridsdorf und in der Donaustadt rechnen. Grund: Halbmarathon.