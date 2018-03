Strache will Koran-Verteilung verbieten!

Nachdem erst am vergangenen Samstag eine Koran-Verteilaktion vor der „Mall“ in Wien-Mitte (Landstrasse) stattgefunden hat und rasch von der Polizei aufgelöst wurde, meldet sich nun Vizekanzler Strache in seiner Funktion als FP-Obmann des Bezirks zu Wort: „Wir prüfen derzeit alle rechtlichen Möglichkeit der Umsetzung eines solchen Verbots.“

Umfrage Sollen Koran-Verteilungen generell verboten werden? Natürlich! Diese Typen unterwandern unsere Gesellschaft!

Nein! Da müßte man auch die Zeugen Jehowas und Scientology verbieten!

Ist mir egal.

Was ist Salafismus?



Der Salafismus oder das Salafitentum (auch Salafiyya, von arabisch as-salafiyya) gilt als eine ultrakonservative Strömung innerhalb des Islams, die eine sogenannte geistige Rückbesinnung auf die Altvorderen (arabisch Salaf Vorfahre; Vorgänger') anstrebt.



Der Ausdruck bezeichnet auch bestimmte Lehren des sunnitischen Islams. Diese orientieren sich nach ihrem Selbstverständnis an der Zeit der Altvorderen.

Gerade an einem Verkehrs-Hotspot der Stadt, den täglich tausende Menschen frequentieren, aber auch sonst nirgends habe eine Verteilaktion von Salafisten etwas zu suchen.

Das Problem: Wie „Heute“ berichtete, werden die Koran-Verteilungen oft als „Demonstration“ angemeldet, dennoch hat der Magistrat oder der Bezirkschef die Möglichkeit, punktuell einzuschreiten.