Streckensperre zwischen Handelskai und Hütteldorf

Zwischen 9. Juni 1 Uhr und 11. Juni 2018 04.30 Uhr finden auf der S45 zwischen Hernals und Wien Hütteldorf Bauarbeiten statt. Daher fällt die Zugverbindung aus. Ersatzweise steht das Fahrangebot der Wiener Linien zur Verfügung, ÖBB Tickets werden anerkannt, heißt es in einer Aussendung der ÖBB am Freitag.

Vom 11. Juni 04.30 Uhr bis 16. Juni 1 Uhr werden aufgrund von Bauarbeiten die Zugverbindungen der S45 von Wien Handelskai bis Wien Hütteldorf im 15 Minuten Takt, so wie an Samstag, Sonn- und Feiertagen, geführt. Die erste Zugverbindung von Wien Heiligenstadt bis Wien Hütteldorf fährt um 04.35 Uhr, die letzte Verbindung zwischen Wien Hütteldorf und Wien Heiligenstadt fährt um 00.35 Uhr.



"Anrainer werden um Verständnis ersucht, dass die Arbeiten auch in den Nachtstunden stattfinden und es daher zu erhöhter Lärmentwicklung kommen kann. Es wird versucht, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten", so die ÖBB.



Kundeninformation

Fahrplanauskünfte erhalten Kunden unter der Telefonnummer 05-1717 sowie unter oebb.at. Informationen zu den Baumaßnahmen der ÖBB Infrastruktur erhält man unter infrastruktur.oebb.at.

(ck)