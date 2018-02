WEGA im Einsatz 25. Februar 2018 10:08; Akt: 25.02.2018 10:43 Print

Streit in Burger-Lokal endete mit Bauchstich

In der Nacht auf Sonntag gerieten in einem Wiener Lokal am Gürtel zwei Männer in Streit. Die Auseinandersetzung hatte ein blutiges Ende.