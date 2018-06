Streit in Wien-Ottakring endete mit Messerstich

Am Freitagabend gegen 17.30 Uhr ist es in einer Wohnung in der Koppstraße im 16. Bezirk zu einem heftigen Streit zwischen einem 32-jährigen Mann und einer 27-jährigen Frau gekommen.

Im Zuge der Auseinandersetzung griff der Mann plötzlich zu einem Messer und stach mit diesem auf die Frau ein. Die 27-Jährige wurde dabei im Schulterbereich schwer verletzt.

Die alarmierten Polizisten waren rasch vor Ort und konnten den Tatverdächtigen noch in der Wohnung festnehmen. Die Beamten konnten dort auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sicherstellen.

Die Frau wurde vor Ort von der Wiener Polizei und anschließend von der Wiener Berufsrettung erstversorgt. Die 27-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.

