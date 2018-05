Streit in Wiener City eskaliert 19. Mai 2018 10:09; Akt: 19.05.2018 10:13 Print

Frau entblößt Oberkörper und schlägt Polizistin

In der Nacht auf Samstag haben sich zwei Frauen in der Wiener Innenstadt in die Haare bekommen. Eine 20-Jährige entblößte sich bei der Festnahme und verletzte eine Beamtin.