Streit um Deutschkurse: Wien halbiert das Angebot

Im Allgemeinem ist seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 ein steter Rückgang von Asylwerbern zu verzeichnen. Dennoch – 5.000 geförderte Plätze sind 2.500 zu wenig laut Sozialstadtrat Peter Hacker (SP).

"Die Integrationsministerin (Karin Kneissl, FP) hat angekündigt, dass es zumindest für Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit Mittel geben wird", so Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SP) gegenüber wien.orf.at. Man würde nun sehen, dass das nicht stimmt. „Der Bund zieht sich davon zurück, real existierende Probleme lösen zu wollen“, ergänzt Hacker.

Hohe Folgekosten für die gesamte Gesellschaft

Derzeit dauern die Asylverfahren in Österreich zwei Jahre und länger. Diese Zeit, welche die Menschen in der Grundversorgung verbringen, sinnlos verstreichen zu lassen, wäre "verantwortungslos", meint Hacker. Das kann der Integrationsstadtrat nur bestätigen, er sieht deswegen hohe Folgekosten auf die Gesellschaft zukommen und betonte, dass Wien notfalls die notwendigen Maßnahmen selber setzen würde, um das Angebot zu verlängern.

Wer Deutsch nicht selber lernt, fliegt

Wer die Sprache nicht beherrscht, wird auch keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Erhält ein Asylwerber einen negativen Bescheid, dann wäre es zumindest Wissensbereicherung, so die Kritiker einstimmig.

Dass aber Schwarz-Blau den Bezug der Mindestsicherung künftig an die Beherrschung von soliden Deutschkenntnissen knüpfen will und gleichermaßen sukzessive das Kursangebot streicht, findet Hacker "unerhört". Um so mehr, weil in Wien Kurse im Niveaubereich A1 bis B1 angeboten werden, in denen die Teilnehmer fachspezifische Begriffe aus Berufszweigen wie Gastronomie, Verkauf, Handwerk, Technik sowie Gesundheit und Soziales lernen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(bai)