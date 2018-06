Streit um Taschengeld der Tochter eskaliert

Immer lauter und heftiger stritt am Donnerstag ein Ehepaar in einer Wohnung in der Hegelgasse in der City. Gegen 23 Uhr riefen Nachbarn die Polizei – das streitende Paar aus Bulgarien brüllte noch immer lautstark und konnte schnell ausfindig gemacht werden.

Die Polizisten versuchten die Situation zu beruhigen. Doch: Der 54-jährige Mann wurde immer aggressiver – auch gegenüber den Beamten.

Die Polizisten nahmen den Mann schließlich fest – woraufhin der 54-Jährige versuchte, sich gegen die Festnahme zu wehren. Laut den mündlichen Aussagen der Beteiligten dürfte es bei dem Streit, um das Taschengeld der Tochter (19) gegangen sein. Mann und Frau konnten sich nicht einigen, ob die Tochter eine Erhöhung des Taschengelds bekommen soll – oder nicht.

(red)