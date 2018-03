Streit um Waschmaschine endet mit Messer-Attacke

In einer Wohnung in der Friedrich-Knauer-Gasse (Wien-Favoriten) flogen am Samstag die Fetzen: Ein Streit um eine Waschmaschine eskalierte, jeder der beiden Streithähne beanspruchte das Haushaltsgerät für sich. Als er sich nicht mehr zu helfen wusste, zog ein 25-Jähriger plötzlich ein Messer und attackierte damit seinen Kontrahenten (41).

Streit um Wachmaschine eskalierte (Symbolfoto). (Bild: iStock) Streit um Wachmaschine eskalierte (Symbolfoto). (Bild: iStock)

Der 41-Jährige konnte die Stichbewegungen abwehren und rief die Polizei. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen und wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Zum Glück wurde niemand verletzt!



(pet)