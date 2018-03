Streithähne reagierten Ärger an Polizeiauto ab

Zwei Männer im Alter von 18 und 31 Jahren lieferten sich am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr vor der Polizeiinspektion Brunnengasse in Wien-Ottakring einen so lautstarken Streit, dass ein Beamter sich genötigt sah, nach draußen zu gehen.

Als der Polizist im Freien war, hatten sich die beiden Streithähne bereits vom Gebäude entfernt. Jedoch vernahm der Beamte "noch ein Geräusch von brechendem Glas", wie es in der Polizeiaussendung heißt.

Der Beamte bemerkte, dass der Seitenspiegel eines geparkten Streifenwagens beschädigt worden war. Die beiden Männer konnten im Bereich der Grundsteingasse angehalten werden. Der 18-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt.

(red)