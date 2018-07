Strengere Kontrollen für Fiaker gefordert

Seit dem Ende des vergangenen Jahres gelten strengere Regeln für Fiaker. So wurde vom Verfassungsgerichtshof beschlossen, dass "hitzefrei" zulässig ist. Auch werden die Fiaker nicht in die Liste des immateriellen UNESCO-Kulturerbes aufgenommen. Zudem darf ein Zugpferd generell nur mehr an 18 Tagen im Monat für die Fiakerfahrt eingesetzt werden. Auch das Auffahren auf die Standplätze ist nur zu gewissen Zeiten, nämlich von 11.00 bis 22.00 Uhr, gestattet.

Umfrage Soll Wien die Fiaker abschaffen? Ja! Die Tiere leiden, das ist nicht nötig. 58 % 58 % Nein! Die Fiaker gehören zu Wien, wie der Steffl. 26 % 26 % Nein, aber der Tierschutz muss verstärkt werden. 14 % 14 % Ist mir egal. 2 % 2 % Insgesamt 273 Teilnehmer

Dem Wiener Tierschutzverein ist das aber offenbar zu wenig. In einer Aussendung wird mitgeteilt, dass man sich zwar über die strengeren Regelungen freue, die Situation dadurch aber nicht verbessert werden würde. "Denn wenn nicht flächendeckend und genau kontrolliert wird, verlaufen neue Vorschriften im Sand", so WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Für Fiaker-Verbot in der Innenstadt

Der Verein gegen Tierfabriken meint nämlich, dass die Fiaker recht wenig von den neuen Vorschriften halten würden: Seit Beginn des Sommers hätte man 285 Gesetzesverstöße zur Anzeige gebracht. Darunter finden sich Nichteinhaltungen der gesetzlich geltenden Fahrzeiten ebenso wie Verstöße gegen die mittlerweile limitierten Standplätze. Am Stephansplatz sind nämlich lediglich zwölf Gespanne erlaubt. Laut VGT befänden sich dort aber teilweise bis zu 20 Kutschen.

Aus diesem Grund fordert der Tierschutzverein neben den Regelungen auch strengere Kontrollen. Gleichzeitig spricht man sich erneut für ein Fahrverbot für Fiaker in der Innenstadt aus. Alternative Strecken wären beispielsweise die Prater Hauptallee oder Heurigengegenden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)