Alle Lichter erloschen 01. August 2018 21:47; Akt: 01.08.2018 22:09

Schon wieder Stromausfall in Wien-Neubau

Am zweiten Tag in Folge gab es im 7. Gemeindebezirk Probleme mit der Stromversorgung. Zwei Stunden lang war in Wien-Neubau alles finster.