Student verschwand nach Club-Besuch in Wien

Der junge Mann aus Irland war zusammen mit zwei Freunden nach Wien gekommen und besuchte in der Nacht auf Freitag den Club "Flex" am Donaukanal. Als die kleine Gruppe um etwa 2 Uhr Früh das Lokal verließen, war der etwa Ross Hanlon plötzlich verschwunden.

Freunde wurden befragt

Mit dem Handy ist der Abgängige seitdem nicht mehr erreichbar, sein Bruder sucht ihn verzweifelt via Facebook-Postings. Bei der Polizei wurde eine Abgängigkeitsanzeige erstattet, auch die irischen Behörden wandten sich an das Wiener Landeskriminalamt. Am Samstagnachmittag wurden die zwei Männer zum Verschwinden ihres Freundes von der Polizei befragt.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und geht geht davon aus, dass Alkohol im Spiel war, so Polizeisprecher Daniel Fürst. Auch eine Wassersuche wurde eingeleitet, da das "Flex" direkt am Donaukanal liegt.

Ross Hanlon ist etwa 1,75 Meter groß und wurde zuletzt vor dem "Flex" am Freitag um 2 Uhr Früh gesehen.

