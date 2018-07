Studentin rettet Ferkel vor dem Schlachthof

Da Sau her! Studentin Christina (22) rettete als überzeugte Veganerin unlängst eine Mini-Sau vor der Notschlachtung. Tierzuliebe bietet sie dem Ferkerl seither ein Zuhause in ihrer Wohnung in Wien.

Umfrage Diese Geschichte: Berührt mich sehr.

Freut mich richtig.

Weiß nicht, wie ich mich fühlen soll

Ist mir total egal

Bett statt Schlachtbank

Die „Schweine-Mama vom Praterstern“ füttert ihren „Kilian“ alle zwei Stunden mit dem Flascherl – auch in der Nacht: „Ich habe zuletzt halt weniger Prüfungen an der Uni gemacht – aber mein Freund und ich haben das gut hinbekommen, der Kleine darf sogar mit uns im Bett schlafen!“

Ziel: Gnadenhof

Spaziergänge mit „Kilian“ sind ein Abenteuer: „Radfahrer sind so verdutzt, dass sie fast einen Unfall bauen.“ Einzige Schweinerei: „Ewig kann ‚Kilian‘ nicht bei uns bleiben, er wird ja riesig. Dann bekommt er ein Zuhause auf einem Gnadenhof …“

(coi)